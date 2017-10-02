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Клиенты ФК «Открытие» жалуются на ошибочное списание комиссии за обслуживание карт

УрБК, Москва, 02.10.2017. Клиенты банка ФК «Открытие», взятого Центробанком на санацию, в ночь на понедельник столкнулись с ошибочным списанием комиссии за обслуживание карт. Об этом сообщает «Банки.ру».



В колл-центре кредитной организации объяснили это технической ошибкой.



«Произошли техническая ошибка и списание средств. Деньги должны вернуться в ближайшую неделю. Вообще обещали, что деньги вернутся в течение сегодняшнего дня. Комиссия списалась ошибочно. Приносим свои извинения», — сказали в колл-центре.



«Являюсь владельцем «Смарт карты», оформленной по акции с бесплатным обслуживанием на четыре года. С момента ее получения комиссию ни разу не списывали. Сегодня с удивлением обнаружил на карте отрицательный баланс в размере комиссии — 299 руб.», — пишет один из пользователей.



«Весной была оформлена «Смарт карта» банка по акции: 48 месяцев бесплатного обслуживания. Информация о бесплатности карты была подтверждена как на горячей линии во время оформления карты, так и при получении. За прошлые месяцы (с мая) комиссия за обслуживание также не списывалась. Сегодня обнаружил отрицательный баланс на карте», — рассказал другой клиент банка.

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