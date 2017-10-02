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Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту лжеминирования хостела

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 15 УМВД России по Екатеринбургу задержали гражданку, подозреваемую в совершении двух заведомо ложных сообщений об акте терроризма. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.



Первая тревожная информация поступила в органы внутренних дел столицы Среднего Урала в ночь на 30 сентября 2017 года. Неизвестная женщина сообщила о том, что здание хостела, расположенного на улице Донбасской в Орджоникидзевском районе города, вскоре взорвется.



По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 15, специалисты МЧС, взрывотехники и представители иных неотложных служб. В ходе осмотра предметов, которые представляли бы опасность для граждан, обнаружено не было. В 06.05 проверочным мероприятиям был дан отбой, 250 эвакуированных за пределы периметра безопасности постояльцев хостела смогли вернуться в свои номера.



Аналогичное сообщение по поводу якобы заминированного здания хостела по тому же адресу поступило по линии «112» накануне в 12.47. Как и в первом случае, звонила женщина, которая практически точь-в-точь повторила ночное сообщение. Вновь на место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, спасатели и специалисты-взрывотехники, которые, повторно осмотрев здание, подтвердили, что ничего опасного в гостинице нет.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 15 выяснили, что звонок был совершен из находящегося по соседству девятиэтажного общежития. Проведя тщательный поквартирный обход, сыщики выяснили личность предполагаемого «лжеминера». Это оказалась местная жительница 1987 года рождения. Она призналась в своей причастности к обоим ложным сообщениям, пояснив, что таким образом она хотела отомстить полицейским, которые недавно привлекли к ответственности ее подругу за административное правонарушение.



В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 207 УК РФ «Ложное сообщение об акте терроризма». Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на три года.

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