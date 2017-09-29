Дайджест
Роскомнадзор выявил нарушения в работе телеканала CNN в России
29 сентябрь 2017 (17:29)
Роскомнадзор выявил нарушения в работе американского телеканала CNN International на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В деятельности телеканала CNN International выявлены нарушения российского законодательства о средствах массовой информации, за которые в соответствии с КоАП России предусмотрена административная ответственность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители CNN вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административных дел.
В ходе рассмотрения будет решен вопрос о вынесении телеканалу предупреждения за нарушение закона. Также телеканалу будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
«В деятельности телеканала CNN International выявлены нарушения российского законодательства о средствах массовой информации, за которые в соответствии с КоАП России предусмотрена административная ответственность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители CNN вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административных дел.
В ходе рассмотрения будет решен вопрос о вынесении телеканалу предупреждения за нарушение закона. Также телеканалу будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
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