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Роскомнадзор выявил нарушения в работе телеканала CNN в России

29 сентябрь 2017 (17:29)

Роскомнадзор выявил нарушения в работе американского телеканала CNN International на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В деятельности телеканала CNN International выявлены нарушения российского законодательства о средствах массовой информации, за которые в соответствии с КоАП России предусмотрена административная ответственность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители CNN вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административных дел.

В ходе рассмотрения будет решен вопрос о вынесении телеканалу предупреждения за нарушение закона. Также телеканалу будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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