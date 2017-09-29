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Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил об эвакуации граждан из 72 зданий

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. В Екатеринбурге 29 сентября эвакуированы из-за ложных сообщений о минировании 72 объекта, из них 28 школ и два детских сада. Об этом сообщил глава города Евгений Ройзман.



«По лжеминированию в Екатеринбурге: 72 объекта, из них 28 школ и 2 садика», — поясняет Е. Ройзман.



Напомним, сегодня в течение дня поступило несколько десятков сообщений об эвакуации граждан из административных зданий, торговых центров, учреждений социальной сферы уральской столицы.



Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике и провокациям, выполнять рекомендации правоохранительных органов.

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