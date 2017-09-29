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Екатеринбург занял девятое место среди российских городов по размеру ставки посуточной аренды

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Екатеринбург занял девятое место среди городов России с наиболее высокой ставкой посуточной аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Авито. Недвижимость» со ссылкой на данные собственного исследования.



Эксперты Avito сравнили ставки посуточной аренды в 70 городах России в августе 2017 года и составили рейтинг населенных пунктов по этому критерию.



Первую строчку рейтинга занял Владивосток. Средняя ставка посуточной аренды в городе составила 2,44 тыс. руб. — больше, чем в крупных туристических центрах. Это может быть связано как с сезонным всплеском событийной активности в регионе, принимающем, в числе прочего, Восточный экономический форум и международный музыкальный фестиваль V-ROX, так и с нарастающей популярностью Приморского края у путешественников из азиатских стран.



На втором месте оказалась Москва, где суточная стоимость аренды достигла 2,28 тыс. руб. Ненамного ниже ставки в Сочи (2,25 тыс. руб.), замкнувшем топ-3.



Но если в столице и на курорте цены обусловлены высоким спросом, то в Якутске, который оказался на четвертом месте рейтинга (2,19 тыс. руб.), вероятно, сохраняется ограниченное предложение съемного жилья. Примечательно, что в десятку лидеров вошли два небольших города Московской области: Балашиха (1,75 тыс. руб.) и Подольск (1,54 тыс. руб.).



Туристический Санкт-Петербург со средней ставкой 1,93 тыс. руб. расположился лишь на пятой строке рейтинга. В курортном Севастополе, занявшем седьмое место, стоимость посуточной аренды жилья составляет 1,71 тыс. руб. Кроме того, в топ-10 вошли также Сургут со ставкой 1,64 тыс. руб. и Екатеринбург — 1,57 тыс. руб.



На последних строчках рейтинга оказались небольшие города России, которые не являются крупными туристическими или промышленными центрами. Так, последние места заняли Стерлитамак и Киров, где стоимость посуточной аренды составляет менее 1 тыс. руб. В число городов с минимальными ставками вошли также Магнитогорск, Волжский и Курск.

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