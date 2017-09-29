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Торговая сеть «Лента» до конца года откроет в Екатеринбурге еще четыре торговых площадки

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Торговая сеть (ТС) «Лента» до конца 2017 года откроет в Екатеринбурге еще три супермаркета и один гипермаркет.



Гипермаркет откроется в районе Уралмаш, где строительство здания уже окончено, и ведутся завершающие работы. Супермаркеты будут открыты на ул. Волгоградская, Кузнецова и Бебеля.



В планах на 2018 год открытие в Екатеринбурге еще двух гипермаркетов.



«Мы также обращаем внимание на города, находящиеся около Екатеринбурга. Не так давно мы открыли торговую точку в Красноуральске, сейчас обратили внимание на Первоуральск», — рассказал региональный директор ТС «Лента» Александр Ляпустин.



Напомним, что на данный момент в Екатеринбурге функционирует два гипермаркета и три супермаркета. Помимо этого, у торговой сети с 2015 года функционирует распределительный центр около поселка Косулино.

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