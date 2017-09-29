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В Екатеринбурге эвакуируют граждан из ряда правительственных зданий

29 сентябрь 2017 (12:46)

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. В Екатеринбурге идет эвакуация граждан из резиденции губернатора Свердловской области, правительства региона и нескольких министерств.

На данный момент известно, что сотрудники МЧС вывели сотрудников и посетителей из четырех зданий — администрации губернатора на улице Горького, министерства здравоохранения на улице Вайнера, МУГИСО и министерства строительства на улице Мамина-Сибиряка, министерства образования на улице Малышева, а также здания регионального правительства на Октябрьской площади.

В Управлениях МВД России по Екатеринбургу и по Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Напомним, на прошлой неделе в уральской столице из-за ложных сообщений о минировании прошла эвакуация в зданиях администрации города, цирка, а также ТРЦ «Гринвич» и БЦ «Рубин».

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