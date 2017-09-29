Новости дня

В торговом комплексе «КОР» в Екатеринбурге полиция задержала девять мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Сотрудники Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму и НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в торговом комплексе «КОР» в Екатеринбурге.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, данное мероприятие осуществлялось с целью определения мест концентрации иностранных граждан и пресечения нарушений действующего законодательства Российской Федерации, а также выявления преступной деятельности лиц, причастных к организации незаконной миграции.



«В оперативно-профилактическом мероприятии приняли участие одиннадцать сотрудников органов внутренних дел, включая 8 бойцов спецподразделения. Несмотря на ранее утро, иностранцы уже были заняты своей работой. Чтобы не дать потенциальным нарушителям миграционного законодательства скрыться, полицейские оцепили территорию», — рассказал заместитель начальника отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области капитан полиции Кирилл Слизов.



В ходе мониторинга выявлены и доставлены в ОВД девять граждан. На троих иностранцев были составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности, у четверых выявлены нарушения режима пребывания на территории РФ. На одного из мужчин составлен протокол за нарушение режима пребывания, а также подготовлены материалы на выдворение его из страны. На гражданку составлены протоколы как за незаконное осуществление трудовой деятельности, так и за нарушение режима пребывания.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: