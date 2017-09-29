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АТОР обратилась в Минтранс РФ с предложениями по регулированию рынка чартерных перевозок

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Ассоциация Туроператоров России (АТОР) обратилась в Минтранс с комплексом предложений по предотвращению ситуаций, подобных той, что имеет место сейчас, после остановки деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает пресс-служба АТОР.



В обращении отмечается, что сложившаяся ситуация возникла из-за неурегулированности вопросов заключения авиакомпаниями договоров с туроператорами на определенные объемы перевозки туристов.



В целях повышения устойчивости российского турбизнеса АТОР предлагает сделать открытым для туроператоров сам порядок выдачи допусков авиакомпаниям. Необходимо публиковать в открытом доступе актуальные сведения о емкостях перевозчиков, имеющемся воздушном парке и других параметрах, характеризующих реальные возможности по перевозке туристов.



Кроме этого АТОР предлагает усилить мониторинговую и контрольную функцию Росавиации для своевременного выявления «проблемных» перевозчиков на чартерном авиарынке.



Еще одна мера, которая предлагается Ассоциацией туроператоров в качестве «подушки безопасности» для рынка туристических перевозок, — это создание при Росавиации резервного фонда, предназначенного для финансирования перевозки в случаях, когда перевозчик, осуществляющий чартерные рейсы, не может исполнить взятые на себя обязательства перед пассажирами. Данный фонд, по мысли АТОР, должен пополняться за счет обязательных отчислений авиакомпаний, выполняющих чартерные программы.



При этом размер взноса авиакомпании в такой фонд может рассчитываться как с учетом из запланированных объемов перевозки (количество кресел, умноженное на фиксированный размер взноса за каждое из них), так и исходя из формулы «пассажирооборот за определенный период, умноженный на протяженность маршрута».



Ряд предложений АТОР, призванных в целом повысить устойчивость авиационного и туристического рынков, касается актуальных изменений законодательства и нормативно-правовой базы функционирования рынка чартерных туристических перевозок.



В первую очередь речь идет о внесении в авиационное законодательство поправок, устанавливающих равные ответственность и обязательства авиакомпаний перед пассажирами, перевозимыми на регулярных и на чартерных рейсах.



Еще одним вопросом, относящимся к нормативно-правовой базе рынка, является ответственность авиакомпании за ненадлежащее или несвоевременное оформление проездных документов. По мнению АТОР, она также нуждается в более четком регулировании и надзоре со стороны федеральных органов власти.

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