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НАФИ: Российские компании в месяц теряют 190 млрд рублей из-за неэффективности невыспавшихся сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. Российские работодатели в 2017 году ежемесячно переплачивают из-за неэффективности невыспавшихся сотрудников 190 млрд руб. Об этом сообщает аналитический центр НАФИ со ссылкой на данные собственного исследования.



В среднем работающие россияне не высыпаются 3,7 рабочих дня в неделю. Основная причина — просмотр ТВ-передач, игры или чтение книг. Кроме того, 30% респондентов в качестве причины недосыпания называют сверхурочную работу.



Меньше всего высыпаются военнослужащие и квалифицированные специалисты (по 56% от соответствующей профессиональной группы). И наоборот, чаще высыпаются самозанятые граждане (56%), рабочие (55%) и руководители высшего звена (54%).



«В среднем работающий гражданин, имеющий сложности с режимом труда и отдыха, оценивает свою эффективность на 80%. Учитывая среднюю численность работающих граждан (в начале 2017 года — 71,7 млн по данным Росстата) и средние зарплаты в профессиональных группах в регионах, переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников в текущем году составили 190 млрд руб. в месяц по всей России», — сообщают аналитики НАФИ.



Эксперты отмечают, что в ходе подобных расчетов в феврале 2016 года средняя сумма «переплаты» составила 493 млрд руб. в месяц. Она была выше за счет более низкой самооценки эффективности работы недосыпающих граждан в зимний период, а также более высокого среднего уровня зарплат в 2016 году (30 142 руб. против 27 846 руб. в текущем году).

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