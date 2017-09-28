Новости дня
В Екатеринбурге банкоматы к ЧМ-2018 оснастят сигнализацией и видеонаблюдением
28 сентябрь 2017 (17:42)
УрБК, Москва, 28.09.2017. Центральный банк России подготовит для кредитных организаций рекомендации по защите банкоматов от мошенничества во время проведения Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замначальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычева.
«Вот сейчас начали подготовку к чемпионату мира по футболу. Мы будем рекомендовать настоятельно банкам в регионах, где чемпионат мира будет проходить, принимать определенные меры, в том числе и провести установку датчиков, сигнализацию, видеонаблюдение, страхование банкоматов — то есть в полном объеме аналогии с тем, как это было рекомендовано для Олимпиады в Сочи», — сказал А. Сычев.
Он отметил, что в основном банки стараются как можно тщательнее защитить банкоматы, потому что «основной вариант сохранить деньги — это страховка, а страховая компания, не убедившись, что все меры приняты, ничего не оплатит».
«Естественно, за основу берем то, что было подготовлено к Олимпиаде, добавим с учетом имеющегося объема информации», — добавил А. Сычев.
«Вот сейчас начали подготовку к чемпионату мира по футболу. Мы будем рекомендовать настоятельно банкам в регионах, где чемпионат мира будет проходить, принимать определенные меры, в том числе и провести установку датчиков, сигнализацию, видеонаблюдение, страхование банкоматов — то есть в полном объеме аналогии с тем, как это было рекомендовано для Олимпиады в Сочи», — сказал А. Сычев.
Он отметил, что в основном банки стараются как можно тщательнее защитить банкоматы, потому что «основной вариант сохранить деньги — это страховка, а страховая компания, не убедившись, что все меры приняты, ничего не оплатит».
«Естественно, за основу берем то, что было подготовлено к Олимпиаде, добавим с учетом имеющегося объема информации», — добавил А. Сычев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Банк России планирует до конца года решить проблему хищения средств с подменой sim-карт
- Зрителям ЧМ-2018 по футболу разрешили безвизовый въезд в Россию
- ЕС признал свое бессилие в попытке лишить Россию права на ЧМ-2018
- Затраты на инфраструктуру для ЧМ-2018 будут профинансированы из федерального бюджета
- Екатеринбург примет чемпионат мира по футболу в 2018 году
Loading...