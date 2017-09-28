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В Екатеринбурге банкоматы к ЧМ-2018 оснастят сигнализацией и видеонаблюдением

УрБК, Москва, 28.09.2017. Центральный банк России подготовит для кредитных организаций рекомендации по защите банкоматов от мошенничества во время проведения Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замначальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычева.



«Вот сейчас начали подготовку к чемпионату мира по футболу. Мы будем рекомендовать настоятельно банкам в регионах, где чемпионат мира будет проходить, принимать определенные меры, в том числе и провести установку датчиков, сигнализацию, видеонаблюдение, страхование банкоматов — то есть в полном объеме аналогии с тем, как это было рекомендовано для Олимпиады в Сочи», — сказал А. Сычев.



Он отметил, что в основном банки стараются как можно тщательнее защитить банкоматы, потому что «основной вариант сохранить деньги — это страховка, а страховая компания, не убедившись, что все меры приняты, ничего не оплатит».



«Естественно, за основу берем то, что было подготовлено к Олимпиаде, добавим с учетом имеющегося объема информации», — добавил А. Сычев.

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