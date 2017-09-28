Дисгармония онлайн-касс

Три месяца с даты обязательного перехода предпринимателей на новую контрольно-кассовую технику (ККТ) выявили ряд нестыковок в законодательстве, которые, по сути, делают невозможным переход для целого ряда отраслей. Более того, дефицит фискальных накопителей в начале реформы привел к тому, что некоторые предприниматели установили онлайн-кассы, которые не отвечают запросам их бизнеса, чтобы избежать крупных штрафов. В результате теперь им придется менять новую технику на другую.В Свердловской области план регионального Управления ФНС по регистрации онлайн-касс исполнен на 97%. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила директор Межрегионального филиала Урал компании «Такском» Людмила Карнашевская. Исходя из ранее озвученных данных, это соответствует 43-44 тыс. единиц ККТ.«По России на сегодня регистрировано уже 1 млн 340 тыс. ед. контрольно-кассовой техники. 440 тыс. организаций уже зарегистрировали контрольно-кассовую технику, что составляет 117% от планового значения ФНС. По Свердловской области на сегодня 97% ед. контрольно-кассовой техники. По планам УФНС мы примерно в октябре уже перейдем за 100%. Можно говорить о том, что все добросовестные налогоплательщики уже поставили кассовые аппараты по новой реформе и начинают работать», — прокомментировала представитель регионального оператора фискальных данных.Напомним, с 1 июля 2017 года налоговые органы сняли с учета всю кассовую технику старого образца у предприятий торговли, находящихся на общей или упрощенной системах налогообложения. Тогда ситуация обострилась недостатком ККТ нового образца с фискальными накопителями. Налоговые органы пообещали не штрафовать компании, которые заказали технику, но не успели ее получить.По словам Людмилы Карнашевской, на сегодня дефицит техники полностью устранен, так что мораторий на штрафы уже становится неактуальным. Однако в условиях ограниченного выбора новых ККТ и фискальных накопителей часть предпринимателей приобрела технику, которая не отвечает запросам из бизнеса, чтобы избежать штрафов.«Сложилась ситуация, когда предприниматели просто не смогли купить ту технику, которая им нужна в соответствии с их потребностями под бизнес, материальными возможностями. Им пришлось покупать ту технику, которая в тот момент была у производителей», — добавила она.При этом часть предпринимателей, которые побеспокоились о закупке новой техники заранее, оказалась в ситуации не лучше. Так, налоговые органы стали регистрировать онлайн-кассы с 1 февраля 2017 года, а формировать реестр моделей, допустимых к использованию, стали еще в конце 2016 года. При этом весной этого года ФНС выпустила приказ, значительно расширяющий требования к оборудованию. В итоге часть ККТ, попавших в реестр раньше, уже не отвечает требованиям законодательства.«Проблема несоответствия документов внутри этого законодательства о ККТ. Законом установлен один набор реквизитов, а есть приказ Федеральной налоговой службы, в котором перечень этих реквизитов намного шире. Получается, что те модели кассовых аппаратов, которые включили в реестр в начале реформы, уже не соответствуют. Реестр-то начали формировать в конце 2016 года, и тогда никто не предполагал, что они должны иметь больший функционал. Там даже в самом приказе ФНС указаны модели, которые должны быть заменены не позднее 1 января 2019 года. А знают ли предприниматели, что им через 1,5-2 года придется выкинуть онлайн-кассу и покупать новую? Либо проводить модернизацию, апгрейд. А сейчас пользователи касс оказались в такой патовой ситуации», — пояснила председатель комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской торгово-промышленной палаты Ирина Мамина.Со следующего года установить онлайн-кассы придется предпринимателям, использующим патентную систему налогообложения или ЕНВД. При этом до сих пор остается непонятным, как должны исполнять требование закона целые отрасли бизнеса. Например, оптовая торговля, некоторые направления сферы услуг или вендинг-торговля.«Речь идет не только о системах налогообложения, но и видах деятельности. В частности, это касается сферы услуг, которые оказываются непосредственно на улице вне торговых объектов. Таких видов деятельности специалисты насчитали около 170. Еще есть вендинг-торговля: как при покупке шоколадки или бутылки воды в торговом автомате выдать кассовый чек еще, наверное, никто и не подумал. Кроме того, есть строительные и монтажные работы, услуги на дому. Когда стали детально смотреть виды бизнеса, оказалось, что многие не совсем готовы к этой новой системе. Это вызывает определенную тревогу», — сообщила председатель комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Колотова.В настоящее время неприменение ККТ с фискальными накопителями грозит предпринимателям штрафами на сумму покупки, но не менее 30 тыс. руб. за каждый эпизод. В случае повторного нарушения — дисквалификация руководства компании до 2 лет, либо приостановление деятельности бизнеса до 90 суток. В случае, если в чек закралась ошибка, то штраф составит 10 тыс. руб. за каждый эпизод. При этом срок привлечения ответственности — 1 год.В условиях, когда на рынке идет, по сути, апробация новой системы, эксперты считают подобные санкции чрезмерными. Поэтому предпринимательское сообщество настаивает на «надзорных» каникулах длиной как минимум полгода. Свои предложения эксперты намерены направить в законодательные органы.Поправки в закон о ККТ позволят сгладить вторую волну перехода и избавить предпринимателей от трудностей, с которыми столкнулись пользователи в этом году, считают эксперты. Однако именно очевидность того, что законодательство изменится, мешает предпринимателям заранее подготовиться к установке онлайн-касс. В итоге это может закончиться искусственным дефицитом техники из-за ажиотажа перед 1 июля 2018 года.