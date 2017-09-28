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Власти Екатеринбурга оценили ущерб от поджога ККТ «Космос» в 17 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. Власти Екатеринбурга оценили ущерб, нанесенный городу от поджога киноконцертного театра «Космос», в 17 млн руб. Сумма ущерба была озвучена на заседании Общественной палаты уральской столицы.



«ККТ «Космос» был нанесён ущерб в 17 млн руб.», — сообщил член ОП Алексей Беззуб.



Напомним, инцидент с поджогом произошел утром 4 сентября 2017 года. Мужчина на автомобиле «УАЗ», груженном легковоспламеняющимися жидкостями, протаранил входную группу ККТ, после чего поджег машину. Огонь перекинулся на входную группу театра. Управлявший автомобилем Денис Мурашов почти сразу был задержан.

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