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Владельца «ВИМ-Авиа» вызвали на допрос по делу о мошенничестве

УрБК, Москва, 28.09.2017. Владельца авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева вызвали на допрос по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.



«Мурсекаеву выписана повестка на допрос в Следственный комитет», — сказал собеседник агентства. Накануне другой источник сообщил, что следователи допросили гендиректора авиакомпании Александра Кочнева в качестве свидетеля.



Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Р. Мурсекаев перестал отвечать на телефонные звонки и уже мог покинуть Россию. После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат СК России.

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