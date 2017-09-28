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ЕВРАЗ запускает интерактивный проект о сотрудниках холдинга
28 сентябрь 2017 (11:54)
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. В год своего 25-летия ЕВРАЗ запускает интерактивный проект о сотрудниках компании. На специально созданной интернет-площадке «Лица ЕВРАЗа» каждый может рассказать о себе, посмотреть истории коллег из других городов и пообщаться с тысячами единомышленников по всей стране, сообщает пресс-служба холдинга.
Сотрудники ЕВРАЗа, а также все жители городов, где есть предприятия холдинга, смогут опубликовать свои истории, связанные с компанией. Историю можно рассказать в нескольких форматах — текстовом, фото- или видео-. Материалы будут доступны для просмотра всем пользователям интернета; кроме того, посетители сайта смогут голосовать за понравившихся героев. Участников ждут различные подарки и сувениры, а самые популярные авторы станут героями телепрограмм и проведут один из предновогодних уик-эндов в Москве.
«ЕВРАЗ объединяет десятки тысяч человек, и они — главная ценность компании. Именно люди ведут ЕВРАЗ вперед, позволяют развиваться и укреплять лидерство на рынке. Проект «Лица ЕВРАЗа» даст работникам возможность лучше узнать друг друга. Интерактивная площадка призвана собрать коллекцию историй настоящих героев, которые своим трудом каждый день делают мир сильнее», — рассказали в пресс-службе.
Интересные проекты, личные и командные достижения, поводы для гордости, необычные ситуации на работе, династии и традиции, хобби и увлечения, любимые места родного города или просто один яркий день из жизни компании — все это может стать темой рассказа, фото или видео. Первые материалы уже доступны для просмотра и голосования.
Сотрудники ЕВРАЗа, а также все жители городов, где есть предприятия холдинга, смогут опубликовать свои истории, связанные с компанией. Историю можно рассказать в нескольких форматах — текстовом, фото- или видео-. Материалы будут доступны для просмотра всем пользователям интернета; кроме того, посетители сайта смогут голосовать за понравившихся героев. Участников ждут различные подарки и сувениры, а самые популярные авторы станут героями телепрограмм и проведут один из предновогодних уик-эндов в Москве.
«ЕВРАЗ объединяет десятки тысяч человек, и они — главная ценность компании. Именно люди ведут ЕВРАЗ вперед, позволяют развиваться и укреплять лидерство на рынке. Проект «Лица ЕВРАЗа» даст работникам возможность лучше узнать друг друга. Интерактивная площадка призвана собрать коллекцию историй настоящих героев, которые своим трудом каждый день делают мир сильнее», — рассказали в пресс-службе.
Интересные проекты, личные и командные достижения, поводы для гордости, необычные ситуации на работе, династии и традиции, хобби и увлечения, любимые места родного города или просто один яркий день из жизни компании — все это может стать темой рассказа, фото или видео. Первые материалы уже доступны для просмотра и голосования.
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