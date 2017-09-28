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Сценарий «Завтрака у Тиффани» с пометками Одри Хэпберн продан за рекордную сумму

На аукционе Christie's в Нью-Йорке продан сценарий фильма «Завтрак у Тиффани» с пометками британской актрисы Одри Хэпберн. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times.



Отмечается, что лот ушел с молотка за 632,7 тыс. фунтов стерлингов, что стало рекордной суммой для сценариев.



Всего на торги были выставлены около 500 личных вещей, некогда принадлежавших Хэпберн: документы, платья, аксессуары, фотографии.

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