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Долги челябинской аптечной сети «Классика» оценили в 1 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 28.09.2017. Участники фармацевтического рынка обеспокоены долгом челябинской аптечной сети «Классика», который оценивают в 1 млрд руб. Такие данные приведены в докладе аналитического центра Vademecum о крупнейших участниках фармритейла в I полугодии 2017 года.



В начале сентября Арбитражный суд челябинской области признал ООО «Аптека «Классика» ЧЛ» банкротом и открыл конкурсное производство до 25 декабря. Кредиторская задолженность превышала 1 млрд руб. Из них работникам компания задолжала 587 тыс. руб., бюджету по уплате налогов и сборов — 79,6 млн руб., а поставщикам — 734,6 млн руб.



По данным аналитиков, активы региональной сети выкупил самарский фармритейлер «Имплозия», которая не спешит рассчитываться с долгами «Классики».



«Естественно, покупка была осуществлена по замысловатой схеме. А как иначе, если никакой «Имплозии» (в юридическом плане эта аптечная сеть — облако из нескольких сотен никак друг с другом не связанных ООО и ИП) не существует? Сделку оформили на нескольких физлиц, а компании, на которых повисли долги «Классики» на общую сумму, оцениваемую участниками рынка в 1 млрд руб., записали на неизвестного отрасли Вячеслава Штеркеля», — говорится в докладе.



Аптечная сеть «Классика» — одна из крупнейших на Урале. Принадлежит супруге депутата Госдумы Олега Колесникова — Елене Колесниковой. Сеть разделена на операционные компании сети «Классика» — ООО «Аптека «Классика» ЧЛ» и ООО «Аптека «Классика» ЕК» (работала в Екатеринбурге и Свердловской области). В конце июня компании не смогли рассчитаться по обязательствам, их счета арестовали из-за заявлений нескольких кредиторов. Тогда две юрлица подали заявления о банкротстве. Заседание по банкротству екатеринбургской «Классики» назначено на конец сентября.

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