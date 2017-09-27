Новости дня

Суд отказался передавать здания колледжей в Екатеринбурге в собственность РПЦ

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, которая требовала передать ей здания трех колледжей в Екатеринбурге. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Согласно документам, Екатеринбургская епархия РПЦ требовала от мингосимущества Свердловской области передачи ей «имущества религиозного назначения». Речь идет о зданиях трех колледжей: Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Свердловского мужского хорового колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа.



Отметим, ранее епархия уже добилась передачи себе ряда объектов недвижимости в Екатеринбурге, в частности, здания Института философии и права УрО РАН.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: