Новости дня

Суд отказался передавать здания колледжей в Екатеринбурге в собственность РПЦ

27 сентябрь 2017 (18:18)

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, которая требовала передать ей здания трех колледжей в Екатеринбурге. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Согласно документам, Екатеринбургская епархия РПЦ требовала от мингосимущества Свердловской области передачи ей «имущества религиозного назначения». Речь идет о зданиях трех колледжей: Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Свердловского мужского хорового колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа.

Отметим, ранее епархия уже добилась передачи себе ряда объектов недвижимости в Екатеринбурге, в частности, здания Института философии и права УрО РАН.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...