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Суд отказался передавать здания колледжей в Екатеринбурге в собственность РПЦ
27 сентябрь 2017 (18:18)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, которая требовала передать ей здания трех колледжей в Екатеринбурге. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Согласно документам, Екатеринбургская епархия РПЦ требовала от мингосимущества Свердловской области передачи ей «имущества религиозного назначения». Речь идет о зданиях трех колледжей: Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Свердловского мужского хорового колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа.
Отметим, ранее епархия уже добилась передачи себе ряда объектов недвижимости в Екатеринбурге, в частности, здания Института философии и права УрО РАН.
Согласно документам, Екатеринбургская епархия РПЦ требовала от мингосимущества Свердловской области передачи ей «имущества религиозного назначения». Речь идет о зданиях трех колледжей: Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Свердловского мужского хорового колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа.
Отметим, ранее епархия уже добилась передачи себе ряда объектов недвижимости в Екатеринбурге, в частности, здания Института философии и права УрО РАН.
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