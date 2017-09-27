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В Туринске рабочий погиб во время ремонта теплосети от удара током

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. В Туринске мужчина погиб от удара током во время ремонта тепловой сети у одного из домов по улице Путейцев. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.



«В ходе укладки бетонных лотков грузовой автокран, в нарушение норм безопасности, находился вблизи необесточенной линии электропередач. Оказывая помощь водителю автокрана, мужчина 1972 года рождения взял руками металлическую стропу, после чего возникла бесконтактная электрическая дуга, и от поражения электротоком мужчина 1972 года рождения скончался на месте происшествия», — озвучили свою версию в Следственном комитете.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего, чтобы установить, кого привлечь в качестве обвиняемого. Для этого они анализируют документы, регламентирующие порядок и безопасность проведения ремонтных работ, допрашивают очевидцев и сотрудников предприятия-подрядчика ремонтных работ.

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