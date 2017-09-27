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Правительство РФ предложило штрафовать УК за грубые нарушения условий лицензий

УрБК, Москва, 27.09.2017. Правительство РФ предложило штрафовать управляющие компании за грубые нарушения условий лицензии. Законопроект с поправками в Кодекс об административных нарушениях РФ уже внесен в Госдуму.



Поправки вводят новый состав правонарушения: «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований». Штраф по этой статье составит до 350 тыс. руб.



При этом пока неизвестно, что будет считаться «грубым нарушением». Перечень правительство будет утверждать отдельно.

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