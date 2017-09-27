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Правительство РФ предложило штрафовать УК за грубые нарушения условий лицензий
27 сентябрь 2017 (17:25)
УрБК, Москва, 27.09.2017. Правительство РФ предложило штрафовать управляющие компании за грубые нарушения условий лицензии. Законопроект с поправками в Кодекс об административных нарушениях РФ уже внесен в Госдуму.
Поправки вводят новый состав правонарушения: «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований». Штраф по этой статье составит до 350 тыс. руб.
При этом пока неизвестно, что будет считаться «грубым нарушением». Перечень правительство будет утверждать отдельно.
Поправки вводят новый состав правонарушения: «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований». Штраф по этой статье составит до 350 тыс. руб.
При этом пока неизвестно, что будет считаться «грубым нарушением». Перечень правительство будет утверждать отдельно.
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