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Около 16 тыс. пассажиров «ВИМ-Авиа» на данный момент находятся за рубежом
27 сентябрь 2017 (16:53)
УрБК, Москва, 27.09.2017. Около 16 тыс. пассажиров «ВИМ-Авиа» находятся за рубежом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные авиакомпании.
«В настоящий момент компании необходимо вернуть домой около 16 тыс. пассажиров, перевезенных чартерными рейсами», — говорится в сообщении перевозчика.
Ранее, во вторник, глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что почти 39 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа» находятся за границей.
«В настоящий момент компании необходимо вернуть домой около 16 тыс. пассажиров, перевезенных чартерными рейсами», — говорится в сообщении перевозчика.
Ранее, во вторник, глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что почти 39 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа» находятся за границей.
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