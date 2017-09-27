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Около 16 тыс. пассажиров «ВИМ-Авиа» на данный момент находятся за рубежом

27 сентябрь 2017 (16:53)

УрБК, Москва, 27.09.2017. Около 16 тыс. пассажиров «ВИМ-Авиа» находятся за рубежом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные авиакомпании.

«В настоящий момент компании необходимо вернуть домой около 16 тыс. пассажиров, перевезенных чартерными рейсами», — говорится в сообщении перевозчика.

Ранее, во вторник, глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что почти 39 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа» находятся за границей.

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