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На Среднем Урале с апреля 2017 года выявлено 800 нарушений ПДД со стороны мотоциклистов
27 сентябрь 2017 (16:23)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. В Свердловской области с 28 апреля по 20 сентября 2017 года выявлено 840 нарушений правил дорожного движения (ПДД), из которых 795 были допущены водителями, управляющими мототранспортными средствами.
Как сообщает пресс-служба регионального Управлении ГИБДД, среди нарушителей оказались восемь водителей, управляющих мотоциклами в состоянии опьянения, причем двое были задержаны в нетрезвом состоянии за рулем уже повторно, и теперь им грозит уголовная ответственность. Также были выявлены 11 фактов, когда за рулем мотоциклов находились водители, которые ранее были лишены права управления, а также 78 водителей, которые никогда не получали водительского удостоверения.
Еще 40 водителей мотоциклов допустили выезд на полосу встречного движения, 100 водителей управляли мотоциклами с нарушением установки номерного знака, 109 без страховых полисов, 35 мотоциклистов проехали перекрестки на запрещающий сигнал светофора, 60 фактов нарушения правил регистрации транспортных средств — все водители, допустившие нарушения ПДД, были привлечены к административной ответственности.
За мотосезон 130 мотоциклов были помещены на специализированную стоянку.
Как сообщает пресс-служба регионального Управлении ГИБДД, среди нарушителей оказались восемь водителей, управляющих мотоциклами в состоянии опьянения, причем двое были задержаны в нетрезвом состоянии за рулем уже повторно, и теперь им грозит уголовная ответственность. Также были выявлены 11 фактов, когда за рулем мотоциклов находились водители, которые ранее были лишены права управления, а также 78 водителей, которые никогда не получали водительского удостоверения.
Еще 40 водителей мотоциклов допустили выезд на полосу встречного движения, 100 водителей управляли мотоциклами с нарушением установки номерного знака, 109 без страховых полисов, 35 мотоциклистов проехали перекрестки на запрещающий сигнал светофора, 60 фактов нарушения правил регистрации транспортных средств — все водители, допустившие нарушения ПДД, были привлечены к административной ответственности.
За мотосезон 130 мотоциклов были помещены на специализированную стоянку.
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