Новости дня

СКБ-банк заключил соглашение о сотрудничестве с АИЖК и открыл Ипотечный центр

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. СКБ-банк и Агенство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) в сентябре 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь на базе головного офиса банка начинает свою работу «Ипотечный центр», сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«Жители Екатеринбурга и Свердловской области теперь смогут получить индивидуальную консультацию по покупке жилья и персональное сопровождение на всех этапах сделки. Специалисты центра заранее рассчитают возможную сумму ипотечного кредита и помогут заемщику оформить необходимые документы», — говорится в сообщении.



Процентные ставки по программам АИЖК начинаются от 8,75% годовых. Кроме того, по программам АИЖК действует переменная ставка, которая сейчас составляет 6,45%. В рамках программ АИЖК можно купить как готовое, так и строящееся жилье, а также перекредитоваться и оформить кредит под залог имеющейся недвижимости.



Отметим, что первый ипотечный кредит был выдан СКБ-банком в ноябре 2003 года. Банк совершенствует свои ипотечные программы и адаптирует их к новым потребностям клиентов. Ипотечный центр СКБ-банка приглашает клиентов по адресу: ул. Куйбышева, 75.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: