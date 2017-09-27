Новости дня

Возобновляется прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Минском

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. С 30 октября 2017 года из международного аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») возобновляются прямые рейсы в Минск. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.



Новый маршрут будет выполняться авиакомпанией «Ямал» три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга в 22.00, прилет в столицу Белоруссии в 23.20. Из Минска в Кольцово можно будет улететь в 00.10, прибытие — в 05.10. Рейсы будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100.



Маршрут разработан с учетом максимально удобных стыковок в Кольцово. Так, пассажиры рейсов авиакомпании «Ямал» из Красноярска и Новосибирска в Екатеринбург смогут улететь в Минск и вернуться обратно с удобной пересадкой в столице Свердловской области около трех часов.



Напомним, прямые регулярные рейсы в Минск уже были в расписании аэропорта Кольцово. Но на фоне снижения объемов перевозок авиасообщение прервалось в 2015 году.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: