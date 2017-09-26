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В 2016 году в России число выявленных налоговых посягательств выросло на 2,7%

УрБК, Москва, 26.09.2017. В 2016 году в России выявлено 9 тыс. 283 налоговых посягательства, что на 2,7% больше, чем в 2015 году (9 тыс. 041). В I квартале 2017 года наблюдалось снижение их числа на 1,6% (2 тыс. 932 против 2 тыс. 981), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



При этом количество деяний, ставших предметом рассмотрения в суде, снизилось в 2016 году на 1,3% (с 1 тыс. 643 до 1 тыс. 622), в I квартале 2017 года — на 30% (с 507 до 353).



Уголовное преследование за каждое третье указанное преступное посягательство оканчивается решением о прекращении производства в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В 2016 году — по 1 тыс. 438 деяниям из 4 тыс. 001 (36%), в I квартале 2017 года — по 321 из 876 (36,6%). При этом правовых норм, обязывающих виновных компенсировать потери бюджетной системы Российской Федерации, законодательство, регламентирующее правоотношения в сфере уголовного судопроизводства, не содержит.



В то же время органами прокуратуры в 2016 году выявлено более 64 тыс. случаев несоблюдения требований закона в налоговой сфере. В целях их устранения внесено 12,3 тыс. представлений, принесено 14,7 тыс. протестов на незаконные правовые акты, направлено в суд более 3 тыс. исков и заявлений. В результате прокурорского вмешательства к административной ответственности привлечены 1,1 тыс. человек, к дисциплинарной — 7,1 тыс., предостережено 553 лица. В следственные органы направлено 129 материалов, по итогам рассмотрения которых возбуждено 101 уголовное дело.



Сохраняется тенденция к росту налоговых преступлений, оставшихся нераскрытыми, — с 4,1 тыс. выявленных в 2015 году, до 4,9 тыс. — в 2016 году (18,9%). В I квартале 2017 года их число увеличилось на 20,7% (с 853 до 1 тыс. 030).



Одним из наиболее острых вопросов является пресечение противоправных действий, связанных с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость. Число таких фактов удалось уменьшить с 882 (2013 год) до 639 (2016 год). Между тем налоговые органы ежегодно принимают решения об отказе в возмещении НДС по 20 тыс. обращений налогоплательщиков. То есть примерно в каждом седьмом случае налоговые органы выявляют признаки необоснованного возмещения НДС.

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