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Доля убыточных предприятий в России выросла до 30,9%
26 сентябрь 2017 (16:58)
УрБК, Москва, 26.09.2017. За I полугодие 2017 года чистый убыток получили 14,5 тыс. российских компаний, это 30,9% от общего числа предприятий страны без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений, следует из данных Росстата.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля убыточных предприятий в стране выросла на 0,5 процентных пункта. Сумма чистого убытка таких компаний в I полугодии достигла 1 трлн 143,7 млрд руб.
Прибыль за отчетный период в РФ получили 32,3 тыс. организаций на сумму 6 трлн 733,5 млрд руб. Сальдированный финансовый результат российских компаний в I полугодии в итоге составил 5 трлн 589,8 млрд руб., это на 6,7% меньше, чем годом ранее.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля убыточных предприятий в стране выросла на 0,5 процентных пункта. Сумма чистого убытка таких компаний в I полугодии достигла 1 трлн 143,7 млрд руб.
Прибыль за отчетный период в РФ получили 32,3 тыс. организаций на сумму 6 трлн 733,5 млрд руб. Сальдированный финансовый результат российских компаний в I полугодии в итоге составил 5 трлн 589,8 млрд руб., это на 6,7% меньше, чем годом ранее.
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