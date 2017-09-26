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С начала года россияне потратили на люксовые машины более 36 млрд рублей

УрБК, Москва, 26.09.2017. За восемь месяцев 2017 года расходы россиян на люксовые автомобили составили 36,4 млрд руб. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



В августе покупатели приобрели таких машин на общую сумму 4,5 млрд руб.



В сегменте автомобилей класса «люкс» больше всего денежных средств было потрачено на автомобили модели Mercedes-Benz S-Класса. Покупатели приобрели в августе 202 таких авто и заплатили за них 1,48 млрд руб.



На автомобили BMW седьмой серии россияне израсходовали 644,8 млн руб., в августе было продано 105 таких машин. Таким образом, модель заняла второе место в рейтинге люксового сегмента по выручке с реализации.



Третье место принадлежит Porsche Panamera. В августе потребители приобрели 55 таких машин и заплатили за них 438,7 млн руб. Сумму в 393,2 млн руб. они затратили на покупку автомобилей Cadillac XTS (продано 35 таких авто), а еще 194,7 млн руб. — на Audi A5 (реализовано 73 шт.).



Аналитики отмечают, что в августе 2017 года в России было продано 684 автомобиля, относящихся к сегменту люксовых машин (+9,6%), а за январь-август — 5 тыс. 622 ед. (-1,25%).

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