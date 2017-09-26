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Сформирована комиссия по подготовке проекта коллективного договора ММК

УрБК, Магнитогорск, 26.09.2017. Сформирован пакет конкретных предложений в новый коллективный договор, касающийся льгот и компенсаций для работников ПАО «ММК». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«К работе над проектом коллективного договора мы привлекли специалистов разных направлений — юристов, экономистов, экспертов в сфере охраны труда», — подчеркнул председатель первичной профсоюзной организации Группы ММК ГМПР Борис Семенов.



По его словам, была проведена большая предварительная работа: изучены последние нововведения в трудовом законодательстве, сделан сравнительный анализ коллективных договоров, которые действуют на аналогичных предприятиях горно-металлургического комплекса России.



«В результате уже к первому заседанию комиссии подходим с целым комплексом предложений, которые будем обсуждать», — сказал Б. Семенов.



В итоговый пакет предложений от профсоюзной организации вошли более двух десятков пунктов по вопросам оплаты труда, предоставления отпусков, социального развития коллектива, условий присвоения статуса почётного пенсионера. Кроме того, предстоит большая работа по внесению технических правок в документ и приведение его в соответствие с вновь принятыми законотворческими нормами.



Коллективные договоры Группы ММК многократно становились победителями региональных и отраслевых конкурсов в сфере защиты социально-трудовых прав работников.

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