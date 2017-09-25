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Заксобрание Свердловской области утвердило первых заместителей губернатора

25 сентябрь 2017 (11:57)

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. На первом заседании осенней сессии Законодательного собрания Свердловской области депутаты поддержали кандидатуры, внесенные губернатором Евгением Куйвашевым на должности членов правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Депутаты дали согласие на назначение первым заместителем губернатора Свердловской области Алексея Орлова, первым заместителем губернатора — руководителем администрации губернатора Владимира Тунгусова, заместителем губернатора — министром финансов Свердловской области Галину Кулаченко, министром социальной политики региона Андрея Злоказова.

Отвечая на вопрос о том, когда будет сформирован полный состав правительства региона и будут ли в него внесены изменения, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что планируется изменение структуры.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина прорабатывается модель и нормативные документы для проведения конкурсного отбора на должности министров. Данная схема будет опробована на нескольких должностях. К концу октября правительство региона будет полностью сформировано.

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