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Заксобрание Свердловской области утвердило первых заместителей губернатора

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. На первом заседании осенней сессии Законодательного собрания Свердловской области депутаты поддержали кандидатуры, внесенные губернатором Евгением Куйвашевым на должности членов правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.



Депутаты дали согласие на назначение первым заместителем губернатора Свердловской области Алексея Орлова, первым заместителем губернатора — руководителем администрации губернатора Владимира Тунгусова, заместителем губернатора — министром финансов Свердловской области Галину Кулаченко, министром социальной политики региона Андрея Злоказова.



Отвечая на вопрос о том, когда будет сформирован полный состав правительства региона и будут ли в него внесены изменения, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что планируется изменение структуры.



В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина прорабатывается модель и нормативные документы для проведения конкурсного отбора на должности министров. Данная схема будет опробована на нескольких должностях. К концу октября правительство региона будет полностью сформировано.

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