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За 2016-2017 учебный год Роспотребнадзор оштрафовал свердловские школы на 7,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. В 2016-2017 учебном году инспекторы Роспотребнадзора проверили организацию и качество питания в 775 школах Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



За выявленные нарушения сотрудники Роспотребнадзора выписали 951 штраф на общую сумму 7 млн 385,8 тыс. руб. За невыполненные в установленный срок предписания передали в суд 12 протоколов об административном правонарушении. Также надзорный орган в течение прошлого учебного года отстранил от работы 53 сотрудников образовательных учреждений, не прошедших своевременно медицинский осмотр и обследование.

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