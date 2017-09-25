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Ставки по ипотеке в России в конце 2017 года могут опуститься ниже 10%

УрБК, Москва, 25.09.2017. Ставки по ипотеке в России в конце 2017 года могут опуститься ниже 10%. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.



«Последняя ставка — 11%. Но буквально за последний месяц пошло очень серьезное снижение ставок и Сбербанком, и другими крупными российскими банками. Ставки у них уже опустились ниже 10%. Поэтому, я думаю, к концу года фактическая выдача окажется ниже 10%. Это в том числе позволит увеличить объемы кредитования», — цитирует слова М. Орешкина сайт главы государства.



По словам главы Минэкономразвития, за последние десять лет доступность приобретения жилья для населения увеличилась.

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