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В Челябинской области с 23 по 25 сентября ожидаются заморозки

22 сентябрь 2017 (17:52)

УрБК, Челябинск, 22.09.2017. В Челябинской области с 23 по 25 сентября 2017 года ожидаются заморозки до -4 С, сообщает сегодня пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Специалисты ожидают, что заморозки в Челябинской области будут держаться в ночные и утренние часы.

Вследствие этого в МЧС ожидают ухудшение ситуации на дорогах региона. Кроме того, как отмечают в ведомстве, не весь жилой фонд в области подключен к отоплению.

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