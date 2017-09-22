Новости дня
В Челябинской области с 23 по 25 сентября ожидаются заморозки
22 сентябрь 2017 (17:52)
УрБК, Челябинск, 22.09.2017. В Челябинской области с 23 по 25 сентября 2017 года ожидаются заморозки до -4 С, сообщает сегодня пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогнозы синоптиков.
Специалисты ожидают, что заморозки в Челябинской области будут держаться в ночные и утренние часы.
Вследствие этого в МЧС ожидают ухудшение ситуации на дорогах региона. Кроме того, как отмечают в ведомстве, не весь жилой фонд в области подключен к отоплению.
Специалисты ожидают, что заморозки в Челябинской области будут держаться в ночные и утренние часы.
Вследствие этого в МЧС ожидают ухудшение ситуации на дорогах региона. Кроме того, как отмечают в ведомстве, не весь жилой фонд в области подключен к отоплению.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Синоптики прогнозируют очередные заморозки в Свердловской области
- В Свердловской области прогнозируются заморозки и высокая пожарная опасность
- Первые заморозки ожидаются в столице в выходные
- Главное управление МЧС РФ по Свердловской области прогнозирует первые заморозки
- Урал ожидают заморозки
Loading...