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Затраты российских автовладельцев выросли на 28%

УрБК, Москва, 22.09.2017. За последние 12 месяцев расходы россиян на содержание автомобиля в среднем увеличились на 28%. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Деньги» со ссылкой на данные собственного исследования.



Аналитики сервиса изучили платежи пользователей на станциях техобслуживания, автомойках, АЗС, в магазинах запчастей, а также данные об оплате парковки и погашении штрафов ГИБДД. В офлайне люди оплачивали товары и услуги с карт «Яндекс.Денег», в онлайне — через «Яндекс.Кассу». Штрафы ГИБДД они платили в приложении «Яндекс.Штрафы» — из электронных кошельков, с банковских карт и с помощью технологии Apple Pay.



Согласно данным исследования, за год каждый автовладелец в среднем потратил 51 тыс. 566 руб. Годом ранее эта цифра была меньше — 40 тыс. 273 руб.



Если смотреть по категориям, за год сильнее всего выросли совокупные траты автомобилистов на техобслуживание и шиномонтаж — в 5 и 2,2 раза соответственно. Кроме того, люди стали заметно больше расходовать на запчасти и ремонт: в первом случае — в 1,6 раза, во втором — в 1,5 раза.



Увеличились и средние чеки российских автовладельцев. Так, за год средний платёж за техобслуживание вырос с 871 до 1 тыс. 006 руб., за шиномонтаж — с 1 тыс. 880 до 2 тыс. 597 руб., за запчасти и аксессуары для авто — с 1 тыс. 924 до 3 тыс. 096 руб., за ремонт — 3 тыс. 009 до 6 тыс. 453 руб. На бензин люди тратят в среднем за раз примерно столько же, сколько и годом ранее, — 774 руб.



А вот на мойке машин россияне стали экономить — за год средний чек за эту услугу уменьшился с 590 до 557 руб. Сократились и траты на парковку — до 141 руб. в среднем за раз. Уменьшился также средний платеж по штрафам ГИБДД — с 536 до 470 руб., при этом количество людей, которые их платят, не изменилось. Вероятно, все больше водителей стараются заплатить в первые 20 дней после получения уведомления о штрафе, когда действует 50%-ная скидка.



В исследовании учитывались платежи с 15 сентября 2016 по 15 сентября 2017 года и за такой же период годом ранее.

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