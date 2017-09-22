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В Екатеринбурге после конфликта энергетиков с ГИБДД открыли улицу Фурманова

22 сентябрь 2017 (16:59)

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. В Екатеринбурге досрочно открыли полосу для движения по улице Фурманова. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам автомобилистов, для движения свободен участок от улицы Серова до Московской.

Улица Фурманова была закрыта с 11 июля 2017 года из-за реконструкции сетей теплоснабжения. Сроки проведения работ были рассчитаны до 7 октября 2017 года.

Между тем 7 сентября 2017 года Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области выписало предписание энергетикам с требованием до 20 сентября освободить две полосы для движения транспортных средств, убрать механизмы, строительную технику и материалы, необходимые для производства работ. Свои требования Госавтоинспекция объясняет необоснованной продолжительностью и протяженностью участка проведения работ по реконструкции тепломагистрали.

Энергетики в свою очередь обещали освободить две полосы для движения не раньше 30 сентября.

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