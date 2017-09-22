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Росавтодор в 2018 году планирует увеличить сборы через систему «Платон» на 7 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.09.2017. Росавтодор ожидает, что в 2018 году сумма сборов через систему «Платон» увеличится на 7 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замруководителя Федерального дорожного агентства Дмитрия Прончатова.



По его словам, в 2017 году планируется собрать через систему 23 млрд руб. В 2018 году при текущем тарифе эту сумму планируется увеличить до 30 млрд руб.



С 15 апреля 2017 года для водителей большегрузов массой более 12 т установлен тариф в размере 1,91 руб. за километр пути.



Отметим, что на Среднем Урале третий год подряд снижаются объемы автомобильных грузовых перевозок. По данным Свердловскстата, в 2015 году объем грузоперевозок на Среднем Урале сократился на 10,7%, в 2016 году — на 5,9%. В январе-апреле 2017 года показатель снизился на 2,6%.

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