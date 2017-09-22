Новости дня

Росавтодор в 2018 году планирует увеличить сборы через систему «Платон» на 7 млрд рублей

22 сентябрь 2017 (15:23)

УрБК, Москва, 22.09.2017. Росавтодор ожидает, что в 2018 году сумма сборов через систему «Платон» увеличится на 7 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замруководителя Федерального дорожного агентства Дмитрия Прончатова.

По его словам, в 2017 году планируется собрать через систему 23 млрд руб. В 2018 году при текущем тарифе эту сумму планируется увеличить до 30 млрд руб.

С 15 апреля 2017 года для водителей большегрузов массой более 12 т установлен тариф в размере 1,91 руб. за километр пути.

Отметим, что на Среднем Урале третий год подряд снижаются объемы автомобильных грузовых перевозок. По данным Свердловскстата, в 2015 году объем грузоперевозок на Среднем Урале сократился на 10,7%, в 2016 году — на 5,9%. В январе-апреле 2017 года показатель снизился на 2,6%.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...