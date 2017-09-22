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Агентство Fitch примет решение по суверенному рейтингу России

УрБК, Москва, 22.09.2017. Международное рейтинговое агентство Fitch сегодня, 22 сентября 2017 года, примет решение по суверенному рейтингу России. Об этом сообщает «Прайм».



Сейчас из «большой тройки» рейтинговых агентств только Fitch оценивает этот рейтинг как инвестиционный: значение BBB- соответствует низшей ступени этой категории рейтинга. S&P в предыдущую пятницу подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России BВ+ с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории. Moody's оценивает рейтинг РФ на уровне Ba1.



Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее в сентябре заявлял, что макроэкономическая ситуация, низкая инфляция и стабильность на валютном рынке позволяют России иметь более высокие суверенные рейтинги от международных агентств. По словам министра, некоторые страны с более высоким рейтингом имеют гораздо худшую ситуацию с точки зрения макроэкономической динамики, экономического роста и его устойчивости.

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