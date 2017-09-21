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Mitsubishi отзывает из России более 89 тыс. автомобилей из-за проблем со стеклоочистителем
21 сентябрь 2017 (17:12)
УрБК, Москва, 21.09.2017. Компания «MMC Рус», являющаяся официальным представителем изготовителя Mitsubishi на российском рынке, объявила об отзыве 89 тыс. 406 автомобилей Mitsubishi ASX. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июля 2010 года по январь 2016 года.
Причиной является возможное попадание воды с лобового стекла и накладки лобового стекла на внутренние элементы мотора стеклоочистителя. Это может вызвать коррозию внутренних элементов, в худшем случае может привести к неисправности мотора стекоочистителя.
На транспортных средствах Mitsubishi ASX будет проверен и при необходимости заменен мотор переднего стеклоочистителя.
Уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июля 2010 года по январь 2016 года.
Причиной является возможное попадание воды с лобового стекла и накладки лобового стекла на внутренние элементы мотора стеклоочистителя. Это может вызвать коррозию внутренних элементов, в худшем случае может привести к неисправности мотора стекоочистителя.
На транспортных средствах Mitsubishi ASX будет проверен и при необходимости заменен мотор переднего стеклоочистителя.
Уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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