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ЦБ предварительно оценил потребность группы Бинбанка в капитале в 250-350 млрд рублей

УрБК, Москва, 21.09.2017. Банк России дал предварительную оценку потребности Бинбанка, Рост банка, Уралприватбанка и «Бинбанк Диджитал» в капитале в размере 250-350 млрд руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление заместителя председателя Банка России Василия Поздышева.



«Оценка предварительная, окончательная оценка будет дана временной администрацией. С учетом того, что ещё не все активы группы изучены, и не изучены сделки, которые происходили за последний отчетный период, за последний месяц, мы оцениваем необходимость в доформировании резервов банков группы от 250 до 350 млрд руб.», — сказал он.



По словам В. Поздышева, незадолго до принятия решения о санации Бинбанка кредитной организации было выставлено предписание о необходимости доформирования резерва.



«Банку было выставлено предписание о доформировнаии резервов, и в результате исполнения этого предписания капитал банка снизился более чем на 30% от последнего значения, что создало основания для введения временной администрации», — отметил зампред ЦБ.



Также В. Поздышев рассказал о том, что отток средств физических и юридических лиц из Бинбанка в сентябре 2017 года составил 56 млрд руб.



Напомним, сегодня, 21 сентября, ЦБ объявил о санации Бинбанка.



«В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении регулятора.

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