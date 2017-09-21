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ОКБ: Заемщики старше 60 лет стали реже брать кредиты

УрБК, Москва, 21.09.2017. В сегменте заемщиков старше 60 лет количество новых кредитов снизилось на 7%, при этом объемы кредитования выросли на 26%. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).



В 2017 году данной категории граждан было выдано 1,71 млн кредитов на 142,31 млрд руб., а год назад — 1,85 млн кредитов на 112,79 млрд руб.



Самый значительный рост количества и объемов новых выдач отмечается в сегменте залогового кредитования. Так, количество новых автокредитов выросло на 48%, а объемы на 59%. За 7 месяцев 2017 года было выдано 10,68 тыс. автокредитов на 6,14 млрд руб., а годом ранее — 7,24 тыс. кредитов на 3,85 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос с 532 до 575 тыс. руб.



В ипотеке рост количества новых кредитов составил 29%, а рост объемов — 42%. В 2017 году заемщикам старше 60 лет было выдано 8,55 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 11,44 млрд руб., годом ранее — 6,63 тыс. кредитов на 8,08 млрд руб. Средний чек по ипотеке вырос с 1,22 до 1,34 млн руб.



В сегменте кредитных карт отмечается значительное увеличение объемов одобренных лимитов при заметном снижении количества новых карт. Количество выданных карт снизилось на 29%, а объемы вросли сразу на 57%. В этом году банки выдали заемщикам старше 60 лет 375,55 тыс. кредитных карт с общим объемом лимитов более 15,27 млрд руб., в 2016 году было выдано 531,93 тыс. карт с общим лимитом более 9,70 млрд руб. Средний размер карточного лимита увеличился с 18 до 41 тыс. руб.



«Доля кредитов, выданных молодежи, сохранилась на уровне 11% от общего количества выданных банками кредитов, при этом доля кредитов, выданных заемщикам старше 60 лет, снизилась за год с 11% до 10%», — говорится в исследовании ОКБ.



Всего за 7 месяцев текущего года банки выдали 16,86 млн кредитов общим объемом 2,7 трлн руб. Объемы кредитования увеличились на 29%, а вот количество новых выдач выросло в годовом отношении на 2%. За аналогичный период 2016 года было выдано более 16,5 млн кредитов на 2,09 трлн руб.

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