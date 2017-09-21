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Завершено расследование уголовного дела о хищении денег пайщиков «Бухты Квинс» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено производство следственных действий в отношении троих местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, в период с декабря 2010 по декабрь 2012 годов граждане, действуя по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления доверием пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс».



Напомним, ранее обвинение по данному делу было предъявлено художественному руководителю Театра эстрады Александру Новикову, бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову и Ларисе Ассоновой.



Как полагает следствие, обвиняемые знали о том, что определенные строительные работы на объекте уже выполнены силами частной строительной компании, и не требуется дополнительных затрат на данные работы. Несмотря на это, часть денежных средств, поступивших от пайщиков и находящихся на расчетных счетах ПЖСК «Бухта Квинс», по подложным основаниям были перечислены на расчетные счета ряда других юридических лиц, фактически не выполнявших вышеуказанные работы и не оказывающих услуги на данном объекте строительства, после чего денежные средства обналичивались.



Как установлено в ходе следствия, от указанных преступных действий пострадало порядка 60 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму более 50 млн руб. Таким образом, обвинение предъявлено в связи с хищением части вложенных пайщиками денежных средств, которые были похищены под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже проведенных.



В ходе расследования проведен целый комплекс следственных действий, которые позволили собрать доказательственную базу, достаточную для предъявления обвинения всем троим фигурантам. Кроме того, в ходе следствия были приняты обеспечительные меры в целях последующего возмещения ущерба, причиненного потерпевшим (так, на основании ходатайства следствия на имущество обвиняемых наложен арест по постановлению суда).



Поскольку производство необходимых следственных действий завершено, в настоящее время потерпевшие уже приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После выполнения указанной процедуры материалы также будут предъявлены для ознакомления обвиняемым и их защитникам.

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