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Центробанк объявил о санации Бинбанка

УрБК, Москва, 21.09.2017. Центральный банк России принял решение о санации Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора. Об этом говорится в распространенном регулятором сообщении.



«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО «Бинбанк». В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении.



Как сообщает регулятор, реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями организаций, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности.



«Бинбанк и АО «РОСТ БАНК», а также иные банки группы — АО «Бинбанк диджитал» и АО «Уралприватбанк» — продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется», — говорится в сообщении ЦБ.

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