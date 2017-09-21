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Две иномарки сгорели полностью и две пострадали в результате пожара в Екатеринбурге
21 сентябрь 2017 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. В Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар на улице Фролова, в результате которого два автомобиля иностранного производства сгорели полностью и еще два были повреждены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В 04.10 по местному времени поступило сообщение о пожаре на ул. Фролова. На площади 7 кв. метров сгорели автомобили BMW и Range Rover. Повреждены кузова автомобилей Nissan и Toyota», — говорится в сообщении.
Пожар был потушен за четыре минуты. В борьбе с огнем были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава.
«В 04.10 по местному времени поступило сообщение о пожаре на ул. Фролова. На площади 7 кв. метров сгорели автомобили BMW и Range Rover. Повреждены кузова автомобилей Nissan и Toyota», — говорится в сообщении.
Пожар был потушен за четыре минуты. В борьбе с огнем были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава.
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