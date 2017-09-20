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Гонка за урожаем
20 сентябрь 2017 (17:01)
В этом году уборка урожая на Среднем Урале идет медленнее, чем в прошлом. Эксперты объясняют тенденцию аномально жаркой погодой летом 2016-го, из-за которой кампания началась раньше. Вместе с тем в этом году урожай должен быть больше. Главная задача сельхозпроизводителей — успеть его убрать. Между тем синоптики прогнозируют очередные заморозки уже в конце этой недели, а на следующей — общее похолодание.
По данным Росстата, на 1 сентября 2017 года в Свердловской области насчитывалось 225,9 тыс. т зерна, на 37,2% меньше, чем на аналогичную дату 2016-го. Показатель значительно отстает от уровня других уральских регионов (в среднем по УрФО сокращение составило 14,5%) и общероссийского (рост на 10,5%). При этом уборочная кампания в регионе стартовала уже к середине августа.
Декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин объясняет отставание аномально жаркой погодой летом прошлого года, из-за которой уборочная кампания началась раньше.
«Дело в том, что прошлый год был нехарактерным. Тогда на 1 сентября было убрано 31% зерновых, а в этом — только 10%. Прежде всего это объясняется погодными условиями: прошлый год был аномально жаркий, и уборочные работы начались гораздо раньше. Но если брать, допустим, 2015 год, то там так же шла уборочная кампания», — пояснил Михаил Карпухин.
Отставание продолжается и сейчас: по оперативным данным областного минАПК и продовольствия, на 20 сентября в регионе убрано 68% зерновых, в то время как в прошлом году к этой дате исполнили план на 90%. В то же время урожайность по зерновым выросла: так, уже сейчас сельхозпроизводители собрали 600 тыс. т зерна. В прошлом году такого объема аграрии достигли только при полном завершении кампании.
«Валовый сбор зерна составил 600 тыс. тонн, это больше показателя прошлого года, когда на эту дату уже было убрано 90% зерновых. Это говорит о том, что в нынешнем году урожайность намного выше. Надеемся, что погода нам позволит собрать весь урожай с полей», — сообщил министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев.
Помимо трети урожая зерновых, аграриям предстоит убрать с полей еще половину картофеля и 71% выросших овощей. Между тем уже в конце этой недели синоптики прогнозируют новую волну заморозков в регионе.
«Сегодня ночью и завтра утром должны пройти дожди, в дальнейшем значительно похолодает, ожидаются заморозки по области до -5 С. Конечно, они будут представлять опасность для овощных культур, особенно выкопанных и не вывезенных с поля. Это отразится на качестве корнеплодов, ухудшит их лежкость (срок хранения — прим. УрБК). Также в связи с похолоданием в ночные часы возможны туманы и высокая влажность воздуха. Холодная погода в утренние часы будет сдерживать подсыхание зерна и соломы, что затруднит работу комбайнов и несколько осложнит уборку урожая. В основном до конца сентября ожидается преимущественно сухая, но довольно прохладная погода», — прокомментировала начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк.
Свердловская область относится к зоне рискованного земледелия. Последние три года в регионе выдались тяжелыми для сельхозпроизводителей: 2014 и 2015 — из-за холодного лета и проливных дождей, 2016 — из-за засухи. Несмотря на это, агростраховщики отмечают сокращение числа договоров при росте суммы страховых премий.
«По данным НСА (Национального союза агростраховщиков — прим. УрБК) и ЦБ, в I полугодии 2017 года аграрии Свердловской области заключили 495 договоров страхования — это на 27% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Сумма страховых премий составила 4,5 млн руб. — на 12% больше к такому же периоду 2016 года. Всего по итогам 2016 года аграрии Свердловской области заключили 1 018 договоров, страховые премии по которым составили чуть более 11 млн руб. То есть в I полугодии 2017 года сборы страховщиков незначительно увеличились. При этом на сегодняшний день область сложно отнести к региону с развитым агрострахованием», — рассказал президент НСА Корней Биждов.
Всего с 2012 по 2017 годы аграрии региона получили по страховым случаям более 70 млн руб. выплат, отмечают в НСА. По структуре выплат порядка 75% страховых случаев произошли из-за атмосферной и почвенной засухи, 25% — из-за переувлажнения почвы.
Валерия Кабанова
По данным Росстата, на 1 сентября 2017 года в Свердловской области насчитывалось 225,9 тыс. т зерна, на 37,2% меньше, чем на аналогичную дату 2016-го. Показатель значительно отстает от уровня других уральских регионов (в среднем по УрФО сокращение составило 14,5%) и общероссийского (рост на 10,5%). При этом уборочная кампания в регионе стартовала уже к середине августа.
Декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин объясняет отставание аномально жаркой погодой летом прошлого года, из-за которой уборочная кампания началась раньше.
«Дело в том, что прошлый год был нехарактерным. Тогда на 1 сентября было убрано 31% зерновых, а в этом — только 10%. Прежде всего это объясняется погодными условиями: прошлый год был аномально жаркий, и уборочные работы начались гораздо раньше. Но если брать, допустим, 2015 год, то там так же шла уборочная кампания», — пояснил Михаил Карпухин.
Отставание продолжается и сейчас: по оперативным данным областного минАПК и продовольствия, на 20 сентября в регионе убрано 68% зерновых, в то время как в прошлом году к этой дате исполнили план на 90%. В то же время урожайность по зерновым выросла: так, уже сейчас сельхозпроизводители собрали 600 тыс. т зерна. В прошлом году такого объема аграрии достигли только при полном завершении кампании.
«Валовый сбор зерна составил 600 тыс. тонн, это больше показателя прошлого года, когда на эту дату уже было убрано 90% зерновых. Это говорит о том, что в нынешнем году урожайность намного выше. Надеемся, что погода нам позволит собрать весь урожай с полей», — сообщил министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев.
Помимо трети урожая зерновых, аграриям предстоит убрать с полей еще половину картофеля и 71% выросших овощей. Между тем уже в конце этой недели синоптики прогнозируют новую волну заморозков в регионе.
«Сегодня ночью и завтра утром должны пройти дожди, в дальнейшем значительно похолодает, ожидаются заморозки по области до -5 С. Конечно, они будут представлять опасность для овощных культур, особенно выкопанных и не вывезенных с поля. Это отразится на качестве корнеплодов, ухудшит их лежкость (срок хранения — прим. УрБК). Также в связи с похолоданием в ночные часы возможны туманы и высокая влажность воздуха. Холодная погода в утренние часы будет сдерживать подсыхание зерна и соломы, что затруднит работу комбайнов и несколько осложнит уборку урожая. В основном до конца сентября ожидается преимущественно сухая, но довольно прохладная погода», — прокомментировала начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк.
Свердловская область относится к зоне рискованного земледелия. Последние три года в регионе выдались тяжелыми для сельхозпроизводителей: 2014 и 2015 — из-за холодного лета и проливных дождей, 2016 — из-за засухи. Несмотря на это, агростраховщики отмечают сокращение числа договоров при росте суммы страховых премий.
«По данным НСА (Национального союза агростраховщиков — прим. УрБК) и ЦБ, в I полугодии 2017 года аграрии Свердловской области заключили 495 договоров страхования — это на 27% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Сумма страховых премий составила 4,5 млн руб. — на 12% больше к такому же периоду 2016 года. Всего по итогам 2016 года аграрии Свердловской области заключили 1 018 договоров, страховые премии по которым составили чуть более 11 млн руб. То есть в I полугодии 2017 года сборы страховщиков незначительно увеличились. При этом на сегодняшний день область сложно отнести к региону с развитым агрострахованием», — рассказал президент НСА Корней Биждов.
Всего с 2012 по 2017 годы аграрии региона получили по страховым случаям более 70 млн руб. выплат, отмечают в НСА. По структуре выплат порядка 75% страховых случаев произошли из-за атмосферной и почвенной засухи, 25% — из-за переувлажнения почвы.
Валерия Кабанова
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