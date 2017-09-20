Гонка за урожаем

В этом году уборка урожая на Среднем Урале идет медленнее, чем в прошлом. Эксперты объясняют тенденцию аномально жаркой погодой летом 2016-го, из-за которой кампания началась раньше. Вместе с тем в этом году урожай должен быть больше. Главная задача сельхозпроизводителей — успеть его убрать. Между тем синоптики прогнозируют очередные заморозки уже в конце этой недели, а на следующей — общее похолодание.По данным Росстата, на 1 сентября 2017 года в Свердловской области насчитывалось 225,9 тыс. т зерна, на 37,2% меньше, чем на аналогичную дату 2016-го. Показатель значительно отстает от уровня других уральских регионов (в среднем по УрФО сокращение составило 14,5%) и общероссийского (рост на 10,5%). При этом уборочная кампания в регионе стартовала уже к середине августа.Декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин объясняет отставание аномально жаркой погодой летом прошлого года, из-за которой уборочная кампания началась раньше.«Дело в том, что прошлый год был нехарактерным. Тогда на 1 сентября было убрано 31% зерновых, а в этом — только 10%. Прежде всего это объясняется погодными условиями: прошлый год был аномально жаркий, и уборочные работы начались гораздо раньше. Но если брать, допустим, 2015 год, то там так же шла уборочная кампания», — пояснил Михаил Карпухин.Отставание продолжается и сейчас: по оперативным данным областного минАПК и продовольствия, на 20 сентября в регионе убрано 68% зерновых, в то время как в прошлом году к этой дате исполнили план на 90%. В то же время урожайность по зерновым выросла: так, уже сейчас сельхозпроизводители собрали 600 тыс. т зерна. В прошлом году такого объема аграрии достигли только при полном завершении кампании.«Валовый сбор зерна составил 600 тыс. тонн, это больше показателя прошлого года, когда на эту дату уже было убрано 90% зерновых. Это говорит о том, что в нынешнем году урожайность намного выше. Надеемся, что погода нам позволит собрать весь урожай с полей», — сообщил министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев.Помимо трети урожая зерновых, аграриям предстоит убрать с полей еще половину картофеля и 71% выросших овощей. Между тем уже в конце этой недели синоптики прогнозируют новую волну заморозков в регионе.«Сегодня ночью и завтра утром должны пройти дожди, в дальнейшем значительно похолодает, ожидаются заморозки по области до -5 С. Конечно, они будут представлять опасность для овощных культур, особенно выкопанных и не вывезенных с поля. Это отразится на качестве корнеплодов, ухудшит их лежкость (срок хранения — прим. УрБК). Также в связи с похолоданием в ночные часы возможны туманы и высокая влажность воздуха. Холодная погода в утренние часы будет сдерживать подсыхание зерна и соломы, что затруднит работу комбайнов и несколько осложнит уборку урожая. В основном до конца сентября ожидается преимущественно сухая, но довольно прохладная погода», — прокомментировала начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк.Свердловская область относится к зоне рискованного земледелия. Последние три года в регионе выдались тяжелыми для сельхозпроизводителей: 2014 и 2015 — из-за холодного лета и проливных дождей, 2016 — из-за засухи. Несмотря на это, агростраховщики отмечают сокращение числа договоров при росте суммы страховых премий.«По данным НСА (Национального союза агростраховщиков — прим. УрБК) и ЦБ, в I полугодии 2017 года аграрии Свердловской области заключили 495 договоров страхования — это на 27% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Сумма страховых премий составила 4,5 млн руб. — на 12% больше к такому же периоду 2016 года. Всего по итогам 2016 года аграрии Свердловской области заключили 1 018 договоров, страховые премии по которым составили чуть более 11 млн руб. То есть в I полугодии 2017 года сборы страховщиков незначительно увеличились. При этом на сегодняшний день область сложно отнести к региону с развитым агрострахованием», — рассказал президент НСА Корней Биждов.Всего с 2012 по 2017 годы аграрии региона получили по страховым случаям более 70 млн руб. выплат, отмечают в НСА. По структуре выплат порядка 75% страховых случаев произошли из-за атмосферной и почвенной засухи, 25% — из-за переувлажнения почвы.