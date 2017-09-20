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По итогам июля объем просрочки по кредитам среди предприятий России вырос на 5%

УрБК, Москва, 20.09.2017. Размер просроченной кредиторской задолженности среди российских организаций на конец июля 2017 года вырос на 4,9% и составил 2,809 трлн руб. Об этом сообщает Росстат в своем докладе о социально-экономическом положении России.



Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности за месяц увеличилась на 0,4% и на конец июля 2017 г. составила 6,8%.



Рост отмечается в секторе добычи полезных ископаемых — за июль 2017 года +0,5%, до 164,4 млрд руб., в обрабатывающем производстве — рост на 14,5%, до 1145,4 млрд. За указанный период наибольший рост задолженности показали металлургическое производство и производство транспортных средств и оборудования — +30,8% (106,9 млрд) и +41,5% (80,7 млрд).

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