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ММК ресертифицировал систему менеджмента качества

УрБК, Магнитогорск, 20.09.2017. В ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» успешно прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO/TS 16949:2009. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В течение пяти дней комиссии аудиторов международного органа по сертификации TUV NORD CERT проводили проверку функционирования процессов СМК. Аудит охватил практически все основные структурные и функциональные подразделения ПАО «ММК».



На заключительном совещании по итогам аудита главный аудитор TUV NORD CERT по стандарту ИСО 9001 Антон Ярушин отметил, что аудит выполнен в полном объеме, СМК ММК функционирует в соответствии со стандартами, никаких несоответствий, препятствующих сертификации ПАО «ММК» по новой редакции стандарта от 2015 года, в ходе аудита выявлено не было. Среди позитивных моментов совершенствования СМК аудитор выделил развитие системы стратегического планирования и внедрение и совершенствование комплексной системы управления рисками.



По словам главного аудитора TUV NORD CERT по стандарту ISO/TS 16949 Петра Мичанека, комиссией также не были выявлены отклонения от технических условий стандарта, разработанного для предприятий автомобильной промышленности и их поставщиков. Вновь была отмечена работа по управлению рисками, инвестиции в техническое перевооружение, внедрение автоматизированной системы оперативно-календарного планирования.



«Такая система планирования производства позволяет ММК успешно справляться со специфическими требованиями автопроизводителей. То, что комбинат ориентируется на пожелания не только непосредственных потребителей, но и конечных, в лице крупных автоконцернов, — большое стратегическое преимущество предприятия», — отметил аудитор.



Особенностью данного аудита является то, что впервые он является групповым, и до конца сентября свое соответствие требованиям международных стандартов должны подтвердить системы менеджмента качества всех основных обществ, входящих в Группу ПАО «ММК», что позволит получить единый сертификат соответствия на Группу компаний Магнитогорского металлургического комбината.

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