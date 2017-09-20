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Здание Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии красоты передано в собственность Свердловской области
20 сентябрь 2017 (09:43)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области передало федеральное недвижимое имущество, используемое ГБП ОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» для осуществления образовательной деятельности, в собственность Свердловской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как указано в сообщении, передача здания состоялась в рамках исполнения Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации….» и Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Как указано в сообщении, передача здания состоялась в рамках исполнения Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации….» и Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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