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В Свердловской области ФСК ЕЭС проводит реконструкцию подстанции «Каменская»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») устанавливает новую автотрансформаторную группу 500 МВА на подстанции 220 кВ «Каменская». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Первую автотрансформаторную группу 1957 года выпуска меняют на новую — мощностью 500 МВА. Работы повысят надежность электроснабжения Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), Уральского алюминиевого завода (УАЗ), увеличат пропускную способность энергоузла.



На подстанции уже завершилась реконструкция четырех ячеек открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ, в новые ячейки перезаведены две воздушные линии 220 кВ «Каменская — КУМЗ» и «Каменская — Электролизная». Смонтированы автотрансформаторы 220 кВ суммарной мощностью 500 МВА и насосная станция пожаротушения, частично проведена реконструкция оборудования ОРУ 110 кВ.



«Новое оборудование обладает большей надежностью, требует меньше затрат на обслуживание и имеет лучшие технические характеристики», — пояснили в пресс-службе.



Напомним, подстанция 220 кВ «Каменская» введена в эксплуатацию в 1958 году. Обеспечивает электроснабжение КУМЗ и УАЗ, а также выдачу мощности Белоярской атомной электростанции из Свердловской в Курганскую и Челябинскую энергосистемы.

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