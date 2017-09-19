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В Канзасе пикап с покойником восемь месяцев простоял в аэропорту

На парковке перед аэропортом в Канзасе обнаружили пикап с телом мужчины, которое пролежало в нем более восьми месяцев. Об этом сообщает New York Post.



Родственники 53-летнего Рэнди Поттера забили тревогу 17 января этого года, когда он не вернулся домой. Поиски пропавшего, продолжавшиеся несколько месяцев, ни к чему не приводили.



Тогда племянница Р.Поттера посоветовала стражам порядка попробовать поискать его по автомобильному номеру. В результате белый пикап обнаружили на стоянке перед зданием терминала.



По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство.



Семья американца намерена судиться с властями и обвиняет их в попустительстве. «Очень тяжело потерять любимого человека. В 10 раз тяжелее потерять близкого, который сам решил свести счеты с жизнью», — отметила племянница Р.Поттера.

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