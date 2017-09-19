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За сутки в Свердловской области отопление получили 18% жилфонда

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. За прошедшие сутки в Свердловской области отопление дали в 18% жилищного фонда и 41% учреждений соцкультбыта в 66 муниципалитетах из 94. Такие данные приводит региональный департамент информполитики со ссылкой на оперативные данные министерства энергетики и ЖКХ области.



В целом на отчетную дату отапливается около 15 млн кв. м. жилья и 2431 объект социальной сферы. В том числе 408 школ (45,6%), 680 детских дошкольных учреждений (40,4%), 421 учреждение здравоохранения (39%), 503 учреждения культуры (42,5%), 77 интернатов (46%) и 267 прочих учреждений социальной сферы (35%).



Полностью теплом обеспечены по-прежнему 14 муниципалитетов, запуск тепла более чем на 80% произведен в 20 территориях, от 50 до 80% — в девяти.



В Северном управленческом округе теплом обеспечено 68% жилфонда и 70% объектов соцкультбыта. В Восточном — 20% и 51% соответственно. В Западном — 32% жилых домов и 67% учреждений социального назначения. В Горнозаводском управленческом округе тепло появилось в 26% жилфонда и 23% объектов соцкультбыта. В Южном — 14% и 41% соответственно.

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