В Екатеринбурге жители Академического одними из первых получили тепло

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. В Екатеринбурге жители Академического района одними из первых были подключены к теплоснабжению. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».Все 90 многоквартирных домов Академического были подготовлены к сезонной эксплуатации в зимнем режиме, поэтому в новом районе отопительный сезон стартовал в первый же день вступления в силу постановления городской администрации о его начале — 18 сентября.«На оперативное подключение потребителей к системе теплоснабжения влияет и то, что в районе Академический уже 8 лет жители пользуются горячей водой по закрытой схеме с использованием индивидуальных тепловых пунктов, позволяющими эффективно расходовать ресурс. Благодаря автоматическому регулированию температуры горячей воды достигается снижение расхода тепловой энергии на ГВС, и, как следствие, экономия средств на коммунальных платежах», — рассказали в пресс-службе.Добавим, что жители домов с электроотоплением могут сами регулировать температуру в квартирах вне зависимости от начала отопительного сезона.