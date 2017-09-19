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В Екатеринбурге жители Академического одними из первых получили тепло
19 сентябрь 2017 (11:40)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. В Екатеринбурге жители Академического района одними из первых были подключены к теплоснабжению. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
Все 90 многоквартирных домов Академического были подготовлены к сезонной эксплуатации в зимнем режиме, поэтому в новом районе отопительный сезон стартовал в первый же день вступления в силу постановления городской администрации о его начале — 18 сентября.
«На оперативное подключение потребителей к системе теплоснабжения влияет и то, что в районе Академический уже 8 лет жители пользуются горячей водой по закрытой схеме с использованием индивидуальных тепловых пунктов, позволяющими эффективно расходовать ресурс. Благодаря автоматическому регулированию температуры горячей воды достигается снижение расхода тепловой энергии на ГВС, и, как следствие, экономия средств на коммунальных платежах», — рассказали в пресс-службе.
Добавим, что жители домов с электроотоплением могут сами регулировать температуру в квартирах вне зависимости от начала отопительного сезона.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Все 90 многоквартирных домов Академического были подготовлены к сезонной эксплуатации в зимнем режиме, поэтому в новом районе отопительный сезон стартовал в первый же день вступления в силу постановления городской администрации о его начале — 18 сентября.
«На оперативное подключение потребителей к системе теплоснабжения влияет и то, что в районе Академический уже 8 лет жители пользуются горячей водой по закрытой схеме с использованием индивидуальных тепловых пунктов, позволяющими эффективно расходовать ресурс. Благодаря автоматическому регулированию температуры горячей воды достигается снижение расхода тепловой энергии на ГВС, и, как следствие, экономия средств на коммунальных платежах», — рассказали в пресс-службе.
Добавим, что жители домов с электроотоплением могут сами регулировать температуру в квартирах вне зависимости от начала отопительного сезона.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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